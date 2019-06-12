2019/06/12 | 01:18

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النجف ..



حادث سير مروع يخلف عددا من الضحايا

اسفر حادث سير مروع في النجف الاشرف شارع المطار عن وفاة خمسة اشخاص

بينما اصيب اثنان حالتهم حرجة.الدفاع المدني في المحافظة اوضح ان سبع عجلات تصادمت تباعا نتيجة

السرعة الزائدة وقد وصلت فرق الاسعاف والدفاع المدني الى مكان الحادث

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