متظاهرو البصرة يطوقون دائرة الكهرباء في ناحية السيبة

2019/06/12 | 01:18

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بغداد اليوم - البصرة

افاد مصدر امني، الاربعاء، بان متظاهري البصرة قاموا بتطويق دائرة الكهرباء في ناحية السيبة.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "المتظاهرين في ناحية السيبة جنوبي البصرة طوقوا دائرة الكهرباء في الناحية بعد مشادة كلامية بيين ممثلي التظاهرة وبين مدير محطة كهرباء ابو فلوس".

واضاف، ان "مدير المحطة هدد بقطع التيار بشكل كلي عن الناحية الامر الذي دفع المتظاهرين لاستخدام لغة تصعيدية وهي تطويق الدائرة".

وكان مصدر امني افاد، الاربعاء 12 حزيران 2019، بان متظاهرين في البصرة قطعوا طريقاً رئيسية احتجاجا على تردي واقع الكهرباء.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "متظاهرين غاضبين قاموا بقطع الطريق الرابطة بين مركز البصرة وقضاء الفاو جنوبها، احتجاجا على تردي واقع الطاقة الكهربائية".

وأضاف، المصدر أن "المتظاهرين من اهالي ناحية السيبة الواقعة على طريق الفاو - بصرة".

وشهدت محافظة البصرة في خريف عام 2018 احتجاجات غاضبة طالبت بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء فضلاً عن المطالبة بتوفير وظائف بالشركات النفطية، وتطورت الى مصدمات مع القوات الامنية، ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، كما تم حرق مقرات الأحزاب السياسية ومبان حكومية بالمحافظة اضافة الى القنصلية الايرانية.

بغداد اليوم - المثنى

وجه محافظ المثنى احمد منفي، الاربعاء 12 حزيران 2019، رسالة الى الحكومة الاتحادية ووزارة الكهرباء، فيما أكد أن المحافظة ليست حقلا للتجارب وأن للصبر حدود.

وقال منفي في رسالته التي نشرها ديوان المحافظة بالصوت والصورة، "

بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر امني، الاربعاء 12 حزيران 2019، بان متظاهرين في البصرة قطعوا طريقاً رئيسية احتجاجا على تردي واقع الكهرباء.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "متظاهرين غاضبين قاموا بقطع الطريق الرابطة بين مر

بغداد اليوم _ ديالى

في ساحة كبيرة لبيع الرقي تقع بضواحي بلدة العظيم أقصى شمال محافظة ديالى، يقف مزارعون وهم حائرين في كيفية التعامل مع إنهيار أسعار محصولهم، ما كبدّهم خسائر مالية كبيرة.

"وفرة المحصول كانت علامة مبُشرة لنا في بداية ال

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