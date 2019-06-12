هو تقريباً جميع روسيا

2019/06/12 | 01:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحتفل روسيا هذا الشهر بموعد ولادة ألكسندر بوشكين (1799).



البعض، أو الأكثرية، يقول إنه أكبر شعرائها.



لكن الروس يسمون الرجل الذي كتب في الشعر والقصة والمسرح، إنه «جميع أشيائنا».



ولد في عائلة أرستقراطية من الجانبين.



وكان جده الأكبر عبداً من بلاد الكاميرون، أُهدي إلى القيصر.



لكن في ذلك الجو الأسري المترف، وقع بوشكين تحت تأثير الثورة الفرنسية وأفكارها.وبسبب ميوله، نفاه القيصر إلى بلاد القوقاز ومناطق أخرى في الداخل الروسي.



غير أن النجاح رافقه إلى كل مكان.



ومع النجاح والشهرة والديون المتراكمة.



وزاد في مآسيه علاقة قامت بين زوجته وعسكري فرنسي، فدعا غريمه إلى مبارزة قتل فيها.كان «جميع أشيائنا»، في الخامسة عشرة عندما نشر أول قصيدة أطلقت شهرته.



وعندما توفي تاركاً أجمل الآثار الشعرية والنثرية، لم يكن قد تجاوز السابعة والثلاثين.



في هذه السن أيضاً توفي الفرنسي أرتور رامبو.



كلاهما غيَّر في شعر بلاده وآدابها إلى الأبد.



وأما بوشكين فغيَّر في الشعر والنثر معاً.



ويقال إنه أب الحداثة في الأدب الروسي برمّته.هذا الشهر أيضاً تتذكر اللغة الألمانية فرانز كافكا، مؤسس الرواية الحديثة فيها.



توفي كافكا (1924) في الأربعين من العمر، محدثاً لنفسه موقعاً بين عمالقة الأدب الألماني، وتالياً، العالم.



غير أن الرمز الأول بين جميع المبكرين في الغياب من عباقرة التغيير، يظل ألكسندر بوشكين، حامل «جميع أشياء العبقريات».



يتحدث الزعماء الروس عن حبهم له كأنهم يتحدثون عن واجب وطني، أو كأنما عدم محبته خيانة وطنية.لا يتمتع بهذه الرمزية عمالقة روسيا الآخرون، بمن فيهم تولستوي، روائي «الشرف الوطني» وصاحب «الحرب والسلم».هل لدينا رديف؟ محمود درويش، مثله؟ لكنه لم يكتب القصة أو الرواية.



نزار قباني؟ لقد كتب النثر السياسي، لا الأدب.



هناك في البعيد يبدو، ربما، جبران خليل جبران، الذي كتب في القصة وفي الرومانسية وأيضاً في الشعر.



القليل منه.



والعادي أيضاً.



وليس شرطاً في أي حال أن يكون لكل لغة بوكشينها.



ما هو أمر سهل.

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