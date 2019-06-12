مطالبات بإعادة دوار بني سعد المُزال .. وبلدية المندق ترد ببيان توضيحي

2019/06/12 | 01:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت بلدية المندق بيانًا حول إزالة دوار طريق الباحة- المندق- بني سعد، مبينةً أن ذلك بناءً على ما تضمنه بيان لجنة السلامة المرورية العليا بالباحة....

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