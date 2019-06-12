2019/06/12 | 01:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء إن عمل إيران بأجهزة الطرد المركزي المتقدمة يمثل انتهاكًا للاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن، لكنها عبّرت مجددًا ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا: عمل إيران بأجهزة الطرد المركزي المتقدمة يمثل انتهاكًا للاتفاق النووي) نشر أولاً على موقع (سبق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا: عمل إيران بأجهزة الطرد المركزي المتقدمة يمثل انتهاكًا للاتفاق النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبق).