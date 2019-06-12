دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

2019/06/12 | 01:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن منتزه الملك فهد السياحي بالدمام موعود بجملة من التجاهل والإهمال والتعثر، فضلاً عن التأجيل المر؛ ليصبح حتى كتابة هذه السطور "خارج الخدمة إلى حد...

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