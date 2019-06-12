2019/06/12 | 01:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح رجاء الله السلمي، وكيل الهيئة العامة للرياضة للعلاقات العامة والإعلام، أنه سيتم يوم الأحد المقبل إعادة فتح باب الترشُّح مجددًا لنادي النصر؛ وذلك ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلمي: سيتم إعادة فتح باب الترشُّح لرئاسة النصر.. الأحد) نشر أولاً على موقع (سبق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلمي: سيتم إعادة فتح باب الترشُّح لرئاسة النصر.. الأحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبق).