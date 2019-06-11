لماذا ستنتصر هواوي في حربها ضد أميركا؟

2019/06/12 | 01:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتوالى الأخبار التي تتعلق بحرب هواوي ضد إدارة ترامب، فمؤخرا ظهرت مؤشرات على أن الشركة الصينية لديها ما يؤهلها للانتصار بهذه الحرب، فهل تستطيع شركة القيام بما عجزت عنه دول؟

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