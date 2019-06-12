تعليق نشاط الممثلة الكويتية منى شداد بالمملكة ومنع ظهورها بالإعلام السعودي

2019/06/12 | 01:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر المشرف على الفعاليات الفنية في المملكة عبدالله مخارش، تعليق أي نشاط فني للممثلة الكويتية منى شداد في المملكة، ومنع ظهورها في أي قنوات تلفزيونية وإ...

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