2019/06/12 | 01:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموسوي: داعش صناعة أميركية باعتراف ادارة ترامب واطراف داخلية تظلل الحقائق

الاربعاء

12

حزيران

2019 :

01:31 am

34

الموسوي: داعش صناعة أميركية باعتراف ادارة ترامب واطراف داخلية تظلل

الحقائق

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموسوي: داعش صناعة أميركية باعتراف ادارة ترامب واطراف داخلية تظلل الحقائق) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموسوي: داعش صناعة أميركية باعتراف ادارة ترامب واطراف داخلية تظلل الحقائق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).