2019/06/12 | 01:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في حادث ثاني من نوعه وفاة طفل واصابة اخر جراء انقلاب عجلة نارية يقودها والدهما في النجف الاشرف
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور - انقلاب دراجة نارية في النجف) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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