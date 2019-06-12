2019/06/12 | 01:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

طالب رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني، الثلاثاء، بانهاء ظاهرة العصابات المسلحة التي تفرض "الاتاوات" على اهالي بعض المناطق بالمحافظة.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للدايني تلقته (بغداد اليوم)، ان "الاخي

بغداد اليوم _ نينوى

أندلت سلسلة حرائق جديدة بمحافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، وسط مساحات مزروعة بالحنطة قرب قضاء سنجار، مجبرة الأهالي على النزوح من بعض القرى.

وقال مصدر أمني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الحرائق عادت اليوم بم

بغداد اليوم- ديالى

أقاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الثلاثاء، بان فلاحا اصيب بجروح بانفجار عبوة صوتية داخل بستان قرب خانقين.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "عبوة صوتية انفجرت داخل بستان في قرية شيربيك قرب خانقين (١٠٠كم شمال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مصرع واصابة 10 أشخاص بحادث مروع في النجف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مصرع واصابة 10 أشخاص بحادث مروع في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).