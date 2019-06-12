وتلك الليلة العراقية ترفض أن تمضي

2019/06/12 | 01:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشرق عباس خمس سنوات مرت حتى الآن على ليلة احتلال الموصل، خمسٌ من الـتأويل والتضليل والتدليس والكذب والتحايل، من الدماء التي شربتها شوارع العراق حتى اختنقت بها، وها نحن نقف على أطلال الموصل ننادي كما نادينا في مثل هذا التاريخ من عام 2014 أن “لن ينام العراقيون تلك الليلة”.العراقي الذي تصفعه شمس حزيران (يونيو) […]

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