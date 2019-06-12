محمد الحنفي - هل نعتبر دفاعنا عن المدرسة العمومية باعتبارها مدرسة شعبية؟...

2019/06/12 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي ما أبعد المدرسة العمومية عن الشعب مع أنها ملك له!!!...وما أبعد الشعب عن المدرسة العمومية مع أن من حقه أن يقترب منها!!!...إنها علامات التعجب التي تصطف أمام أعيننا، لتجعلنا أكثر بعدا، عن أن نعتبر المدرسة العمومية مدرسة شعبية.فلا شيء يدرس في المدرسة العمومية، يرفع من شأن الشعب، خاصة، وأن نظامنا التعليمي، ليس نظاما ديمقراطيا / شعبيا.والذين يقررون ما يدرس في هذه المدرسة،......

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