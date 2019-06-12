زهير الخويلدي - فلسفة الكلام اليومي عند بول ريكور: الرمز وقوة الكلمات

2019/06/12 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زهير_الخويلدي ترجمة :"1- الرمز:ظاهرة لسانية يشتغل عليها التحليل في حقلين مختلفين:- مسطح اللغة، جثة هامدة، نسق مغلق حول نفسه.- مسطح الكلام ،من حيث هو حركة التي تتخذ من الجملة نقطة ارتكازها.- المعنى الرمزي:في الظاهر لا يعدو أن يكون سوى حالة خاصة من المعنى.-الكلمات هي متعددة المعاني: إن لها أكثر من دلالة واحدة، حيث إمكانية عدة استعارات التي لها معنى مضاعف، أو معنى المعنى.-تمثل الحل......

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