كيف تشكل جيش دفاع الكيان الإسرائيلي من المنظمات الإرهابية في فلسطين؟

2019/06/12 | 02:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.حسين عمر*

لقد اعتبر بناء المستعمرات اليهودية انعكاسا للعقيدة الصهيونية التي تهدف إلى غرس اليهودي المهاجر في الأرض الفلسطينية بقوة السلاح وتثبيت وجوده .



ونحن في

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