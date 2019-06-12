طرابلس تراوح في مأزقها.. وسلامة يحاول إحياء المفاوضات

2019/06/12 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاول مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا الثلاثاء من خلال لقاءات في طرابلس مع مسؤولين في حكومة الوفاق الوطني، إحياء عملية السلام المتعثرة منذ بداية حملة المشير خليفة حفتر لتحرير العاصمة الليبية.وأجرى غسان

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