متظاهرون يقطعون طريق بصرة - بغداد ويضرمون النار في الاطارات بالكرمة

2019/06/12 | 02:20

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بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، الاربعاء، بأن متظاهرين غاضبين قطعوا طريق بصرة - بغداد، وأضرموا النار بالاطارات المطاطية، في منطقة الكرمة، شمالي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "متظاهرين غاضبين أضرموا النيران بالاطارات المطاطية في منطقة الكرمة، شمالي البصرة، وقطعوا الطريق المؤدي الى بغداد".

وأضاف، أن "التظاهرات جاءت احتجاجا على تردي الكهرباء".

وكان مصدر امني افاد، الاربعاء، بان متظاهري البصرة قاموا بتطويق دائرة الكهرباء في ناحية السيبة.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "المتظاهرين في ناحية السيبة جنوبي البصرة طوقوا دائرة الكهرباء في الناحية بعد مشادة كلامية بيين ممثلي التظاهرة وبين مدير محطة كهرباء ابو فلوس".

واضاف، ان "مدير المحطة هدد بقطع التيار بشكل كلي عن الناحية الامر الذي دفع المتظاهرين لاستخدام لغة تصعيدية وهي تطويق الدائرة".

وكان مصدر امني افاد، الاربعاء 12 حزيران 2019، بان متظاهرين في البصرة قطعوا طريقاً رئيسية احتجاجا على تردي واقع الكهرباء.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "متظاهرين غاضبين قاموا بقطع الطريق الرابطة بين مركز البصرة وقضاء الفاو جنوبها، احتجاجا على تردي واقع الطاقة الكهربائية".

وأضاف، المصدر أن "المتظاهرين من اهالي ناحية السيبة الواقعة على طريق الفاو - بصرة".

وشهدت محافظة البصرة في خريف عام 2018 احتجاجات غاضبة طالبت بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء فضلاً عن المطالبة بتوفير وظائف بالشركات النفطية، وتطورت الى مصدمات مع القوات الامنية، ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، كما تم حرق مقرات الأحزاب السياسية ومبان حكومية بالمحافظة اضافة الى القنصلية الايرانية.

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