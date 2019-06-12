كلمات حمد بن جاسم ازعجب كتاب السعودية،

2019/06/12 | 02:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعيم الهاشمي الخفاجي

انا شخصيا وبعد تجارب حياتي المريرة مع اخواننا ابناء الامة العربية الباسلة توصلت لقناعة ان الشعوب العربية لاتستطيع حكم انفسهم بأنسهم وهم عبر تاريخهم القديم والحديث محكومون من الترك والفرس والروم، وخاصة بعد سقوط الخلافة العباسية بسبب فساد الخلفاء، تصوروا جنود التتار اقتحموا دار الخلافة والخليفة امير المؤمنين ترقص اليه جارية وبحضنه غلام، فقام المقاتل التتري بضرب الخليفة بسهم وقتله وغنم الجارية والغلام، منذ الحرب العالمية الاولى وبداية استقلال الدول العربية وليومنا هذا حكام العرب سرقوا الثروات وقتلوا شعوبهم، ولم يكتف الحاكم العربي بقتل شعبه وانما كرمه بالاجرام والقتل وصل للجيران والاشقاء، تصريحات الامير القطري حمد بن جاسم للصحافة الغربية سببت ازعاج للشقيق الخليجي الاكبر، وقد طالعنا احد مستكتبي السلطان للرد على تصريحات وزير خارجية قطر ورئيس وزرائها السابق

حمد بن جاسم… حديث الغضب والتضليل

الاثنين – 6 شوال 1440 هـ – 10 يونيو 2019 مـ رقم العدد [14804]

صحافي وكاتب ……

يقول هذا المستكب والذي بات كعبد يدافع عن سيده، يقول

الحديث «الغاضب» الذي أدلى به حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس وزراء قطر الأسبق، الصانع الثاني، بعد الأمير السابق حمد بن خليفة، للفتن، يكشف عمق الخلل والإحباط الذي يحيط بساسة الدوحة.

شرّق وغرّب ابن جبر، في حواره مع صحيفة «التليغراف» البريطانية، لكن الأمر الذي لاحظه المحرّر البريطاني هو «أن حمد بن جاسم لا يحتاج إلى أن يحثُه أحد على الكلام عن السعودية، فهو لا يتوانى عن إدانة تصرفاتها».

سبب غضب الملياردير القطري الساكن بأحد أفخم عقارات لندن، هو أن السعودية تحول بين جماعته في قطر، وحصول «علاقة طبيعية» بالمنظومة الخليجية، ولو استثنينا عمان، والكويت لحدّ ما،

هههههههههههههه كلكم يحلبكم ترمب وادوات وبيادق يحرككم ان شاء نفسه ترمب سخر من قادتكم وهو يعلم مصدر الارهاب وشخصه في حملته الانتخابية وقال ارهاب وهابي………..

يقول

فإن دولة الإمارات ومملكة البحرين لديهما مشكلات حقيقية مع قطر بصرف النظر عن الموقف السعودي،

هههههه اعجبني تصريح للامير السعودي المعارض المقيم في المانيا خالد بن فرحان عبدالعزيز سعود قال لايوجد عندنا نظام قضائي والامور كلها بيد الملك وابنه ولايستجيبون لاحد إلا اذا طلب منهم نتنياهو وترمب اي طلب ينفذوه بشكل كامل، لو ترمب لايريد وجود منازعات مابين الدول الخليجية مجرد يأمرهم في اعادة العلاقات فينفذون ذلك بشكل كامل وحرفي،

يقول .

كابر وغالط حمد بن جاسم بن جبر، حول علاقة النظام القطري بالجماعات المتطرفة، «الإخوان المسلمين» وفروعها، «جبهة النصرة القاعدية»، رموز التطرف السعودي، سلمان العودة ومحمد حامد الأحمري، الأخير منح الجنسية القطرية، وغيرهما من رموز الثقافة «الإخوانية» المعادية للدولة السعودية، خاصة بعد الربيع العربي المزعوم.



وما خفي كان أعظم، بل ما ظهر أيضاً.

ههههههه يكفي انكم وهم تنشرون عقائد بن تيمية وبن عبدالوهاب توهيب عامة المسلمين من خلال سفاراتكم وقنصلياتكم هو الذي يوفر بيئة خصبة للارهاب، متى ما قمتم في الغاء فتاوي ابن تيمية وابن عبدالوهاب وانهيتم تكفير الشيعة والمتصوفة وبقية المذاهب السنية عندها يحق لكم الكلام عن محاربة الارهاب،

يقول هذا المستكتب

حمد بن جاسم، حسب كلام الصحيفة البريطانية، اعترف بعلاقة قطر بالجماعات المتطرفة: «نعم، هناك روابط، ولكن يمكنني أن أُشير إلى أنه من بين الخاطفين الـ19 الذين قاموا بتفجير البرجين التوأمين، 15 منهم كانوا سعوديين» ههههههههههه نعم ١٥ منهم يحملون جنسية بلدكم ورأس الافعى اسامة بن لادن يحمل جنسية بلدكم ولازال اخوته يحملون جنسية بلدكم.

يقول

وأضاف: «كم عدد السعوديين في (داعش)؟ معظمهم من السعودية».

تصريحات بندر بن عبدالعزيز اعترف انه شكل جيش من المجاميع الارهابية في غوطة دمشق وغيرها وهلري كلنتن ايضا اعترفت بالدعم الخليجي الكامل لتلك المجاميع الارهابية،

انا لست مدافعا عن قطر بل انني على يقين ان قطر تتبع المدرسة الوهابية السعودية ويتبع امير قطر نسبا الى محمد بن عبدالوهاب، وكذلك الامارات ومؤسسة البحرين الدينية الحاكمة يتبنون الوهابية وينشرونها بالعالم.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

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