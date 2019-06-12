وزير التعليم يقدِّم واجب العزاء لذوي عبدالله الثقفي

2019/06/12 | 02:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدَّم وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، مساء أمس الثلاثاء واجب العزاء في عبدالله الثقفي، مدير تعليم مكة المكرمة وجدة، بمنزل الفقيد بجدة، وأعرب لذويه...

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