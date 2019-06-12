2019/06/12 | 02:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصادر سورية: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان صهيوني بالصواريخ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/12 | 02:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر سورية: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان صهيوني بالصواريخ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر سورية: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان صهيوني بالصواريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).