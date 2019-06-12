2019/06/12 | 02:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن فخري السامرائي

يزداد استحداث المناصب واختراعها في العراق بأشكال مبالغ بها، وبمرور السنوات أصبحت هناك جيوش من المستشارين في الرئاسات الثلاث والهيئات والأوقاف والوزارات،

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