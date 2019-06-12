2019/06/12 | 02:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب 14 ناشطا سياسيا ومدنيا إيرانيا المرشد علي خامنئي، بالتنحي وتغيير الدستور عبر رسالة مفتوحة، وجهت إلى الشخص الأعلى رتبة في النظام السياسي والديني الإيراني.وفي تحد غير مسبوق، نشر بعض هؤلاء مقاطع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (14 ناشطا إيرانياً يتحدون خامنئي: تنحى!) نشر أولاً على موقع (قناة العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (14 ناشطا إيرانياً يتحدون خامنئي: تنحى!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العربية).