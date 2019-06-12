إسرائيل تقصف جنوب سوريا.. وتشوش إلكترونياً

2019/06/12 | 03:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة الأنباء السورية التابعة للنظام فجر الأربعاء أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة في جنوب سوريا وأسقطت عدداً منها.وتقع تل الحارة في محافظة درعا وهي من

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