2019/06/12 | 03:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جيمس جيفري يزور القاهرة من أجل سوريا يقوم المبعوث الأميركي للشؤون السورية، جيمس جيفري، بزيارة العاصمة المصرية القاهرة لمناقشة الوضع السوري.والتقى جيفري خلال زيارته مع كبار المسؤولين في مصر وجامعة الدول العربية، لمناقشة "جهود تعزيز الاستقرار والأمن في سوريا".وحول المطلوب من جيفري والإدارة الأميركية أوضح ياسر فرحان عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض أنه على مدى الفترة الأخيرة الماضية كانت هناك دعوات روسية لإعادة النظام السوري الى الملعب الدولي وإعادة شرعيته في الجامعة العربية تحديدا، واصطدم هذا الموقف برفض أميركي، وجاءت الرسائل الأميركية واضحة وحاسمة حول عدم إمكانية ذلك، وأن العقوبات الأميركية والأوروبية التي تطال النظام والمسؤولين السوريين مستمرة أيضا.وأكد أن "الادارة الأميركية تقول أن الرئيس السوري مجرم حرب، وأن النظام السوري يستخدم السلاح الكيماوي، وهو نظام غير شرعي، ويرفض القرارات الدولية والانخراط في الحل السياسي".وطالب المجتمع الدولي عموما والادارة الأميركية خصوصا بالضغط الجدي على النظام السوري وحلفائه بايقاف آلة القتل وإلزامهم بالالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصِّلة.وشدد فرحان على أن "إصدار البيانات لا يكفي والحالة الانسانية المأساوية البوم والمجازر التي يقوم بها النظام وروسيا والتي يتعرض لها المدنيون السوريون لا تحتمل التأجيل أو التفكير بل لابد من إيقاف آلة القتل فورا".

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