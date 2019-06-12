بكين تتعهد للبنك الدولي بتعميق الإصلاحات وتنشيط الأسواق

2019/06/12 | 03:10

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الأربعاء - 8 شوال 1440 هـ - 12 يونيو 2019 مـ رقم العدد [

14806]

رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشانغ خلال استقباله رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في بكين أمس (أ.ف.ب)

بكين: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشانغ، خلال لقائه، الثلاثاء، في بكين، رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، أن الصين بصفتها مشاركاً ومساهماً للنظام المالي الدولي الحالي، مستعدة لتعميق التعاون مع البنك الدولي، والعمل معاً على دفع التنمية والازدهار في العالم.



فيما أكد مالباس أن البنك يتطلع إلى تعميق التعاون متعدد المجالات مع الصين في الإطار الثنائي والإطار العالمي.وعبر لي عن شكر الصين للبنك الدولي للدعم الذي قدمه لبكين في مجالي الأموال والمعارف، مؤكداً أن آفاق التعاون بين الجانبين ما زالت واسعة، ومشيراً إلى أن الصين مستعدة لتطبيق المسؤوليات والالتزامات الدولية المستحقة بصفتها أكبر دولة نامية في العالم، وأن الصين ستواصل تطبيق تخفيض الرسوم والضرائب على نطاق واسع من خلال تعميق الإصلاحات لبناء بيئة أعمال سوقية وقانونية ودولية وتنشيط السوق والارتقاء بالتنمية عالية الجودة.يذكر أن مالباس تولى منصبه في مايو (أيار) الماضي، بعد أن كان المرشح الوحيد للمنصب.



بينما كان يشغل سابقاً منصب وكيل وزارة الخزانة الأميركية للشؤون الدولية، وقدم المشورة لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في انتخابات 2016.ولطالما هاجم مالباس، خلال وجوده بالإدارة الأميركية، نظام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، متهماً إياهما بأن تقديمهما عدداً كبيراً من القروض للبلدان النامية «غير مناسبة» و«مكلف للغاية».





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