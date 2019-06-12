ترامب يبلغ الكونجرس بنشر قوات أمريكية في اليمن «لمحاربة القاعدة وداعش»

2019/06/12 | 03:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكونجرس بنشر عدد محدود من العسكريين الأمريكيين في اليمن «لمحاربة تنظيمَي القاعدة وداعش».

وفي رسالة موجهة من الرئي...

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