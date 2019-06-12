المملكة تؤكد اتخاذ تدابير لتعزيز حماية ذوي الإعاقة

2019/06/12 | 03:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المملكة أنها اتخذت العديد من التدابير في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة، وتحقيق الدمج الاجتماعي الكامل لهذه الفئة المهمة من المجتمع.

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