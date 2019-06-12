أمانة المدينة المنورة تكشف ملابسات فيديو «مطعم الفئران»

2019/06/12 | 03:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة، بيانًا صحفيًّا حيال الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، الذي وثق مصوره وجود فئران داخل أحد مطاعم الأكلات الش...

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