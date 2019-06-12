المبعوث الدولي إلى ليبيا يحاول إحياء العملية السياسية

2019/06/12 | 03:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المبعوث الدولي إلى ليبيا يحاول إحياء العملية السياسيةجنيف: حاول مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا، من خلال لقاءات في طرابلس مع مسؤولين في حكومة الوفاق الوطني، إحياء عملية السلام المتعثرة منذ بداية حملة خليفة حفتر على العاصمة الليبية.واجرى غسان سلامة مباحثات في لقاءين منفصلين مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج ثم مع نائبه أحمد معيتيق، بحسب ما أفادت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا.وأضاف المصدر ان هذه المباحثات تناولت سبل استئناف الحوار السياسي، بدون مزيد من التفاصيل.وبعد أكثر من شهرين من بدء حملة حفتر، يسود الجمود الموقف العسكري.وخلفت المعارك منذ الرابع من أبريل/ نيسان أكثر من 653 قتيلا بينهم 41 مدنيا، بحسب آخر حصيلة لمنظمة الصحة العالمية.وأدت المعارك الى نزوح 91 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة.ويرفض طرفا القتال حتى الآن التفاوض بشأن وقف لإطلاق النار.وتطالب حكومة الوفاق المعترف بها دوليا بانسحاب قوات حفتر إلى مواقعها قبل الرابع من أبريل/ نيسان في جنوب ليبيا وشرقها.

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