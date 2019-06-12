2019/06/12 | 03:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت بوادر حسن النوايا تتجلى في السودان منذ اعلان الوسيط الإثيوبي مساء الثلاثاء، تعليق العصيان المدني من قبل قوى الحرية والتغيير، واستئناف الحوار مجدداً بين قوى الاحتجاج المعارضة والمجلس العسكري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان.. بوادر حسن نية قبل استئناف الحوار) نشر أولاً على موقع (قناة العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السودان.. بوادر حسن نية قبل استئناف الحوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العربية).