الحريري لمنتقديه: لبنان لا يدار بزلات اللسان

2019/06/12 | 03:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ردّ رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري على الحملة التي كان يتعرض لها طوال الفترة الأخيرة.



وفي رد منه على كلام وزير الخارجية جبران باسيل، من دون أن يسميه، إضافة إلى انتقاد أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله لموقفه في قمة مكة، قال الحريري في مؤتمر صحافي مطوّل: «أنا حضرت قمة مكة وباسم لبنان، ووافقت على القرارات باسم لبنان».وأكد الحريري أنه «يجب ألا نضع الدول العربية والسعودية في موقع الخصومة مع لبنان، آن لنا أن نفهم أن مصالح البلد قبل مصالحنا الخاصة والسياسية والولاء إلى لبنان يتقدم الولاء لأي محور».



وفي انتقاد غير مباشر لباسيل، قال الحريري: «البلد لا يجوز أن يدار بزلات اللسان والسقطات».من ناحية ثانية، انتهت قضية اللبناني نزار زكا بعد أكثر من 3 سنوات على توقيفه في طهران بوصوله بعد ظهر أمس برفقة مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم إلى بيروت، حيث توجها مباشرة إلى لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون.المزيد...





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