ضمانات أممية بالتزام غريفيث «استوكهولم»

2019/06/12 | 03:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت الرئاسة اليمنية تلقيها ضمانات من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتزام مبعوثها الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث بالمرجعيات الثلاث لحل الأزمة اليمنية وتنفيذ اتفاق استوكهولم بشكل صحيح، وفقاً للقرارات الدولية والقانون اليمني.وأعلن مدير مكتب الرئاسة عبد الله العليمي أن اللقاء الذي جمع الرئيس هادي بمساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو في الرياض مساء أول من أمس، كان بناءً ومثمراً وتناول كل القضايا المتعلقة بمشاورات السلام ومجمل الملاحظات على ما تم والعودة إلى التنفيذ الكامل لاتفاق استوكهولم.وأكدت ديكارلو لهادي أنها ستظل على اتصال مستمر مع الحكومة اليمنية لضمان سير خطوات السلام.المزيد...





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