2019/06/12 | 03:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Kcz0zFySBV8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شوف شنو يصير بين رؤساء روابط و اولتراسات الزوراء والجوية بالبيت) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شوف شنو يصير بين رؤساء روابط و اولتراسات الزوراء والجوية بالبيت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).