الغارديان: 70 حالة اغتصاب في فض اعتصام الخرطوم

2019/06/12 | 03:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة الغارديان البريطانية إنه تم تسجيل أكثر من سبعين حالة اغتصاب خلال فض اعتصام الجماهير المحتجة أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم قبل نحو أسبوع.

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