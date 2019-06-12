أوغندا تعلن اكتشاف إصابة عابرة للحدود بفيروس «إيبولا»

2019/06/12 | 03:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أوغندا، أمس الثلاثاء، اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا خلال فترة تفشي الوباء حاليًّا في دولة الكونغو المجاورة لها.

وأوردت منظمة الصحة ...

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