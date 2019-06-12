2019/06/12 | 04:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاربعاء، بان 7 اشخاص لقوا مصرعهم واصيب 3 بحادث سير مروع بمحافظة النجف.

وقال المصدر في حديث ان “سبع عجلات اصطدمت على الطريق الحولي الخاص بمطار النجف الدولي، ما ادى الى مصرع سبعة اشخاص واصابة ثلاثة اخرين بجروح”.

واضاف المصدر ان “الحادث ادى الى احتراق العجلات”، مبينا أن “فرق الدفاع المدني تقوم باخراج الجثث من العجلات بواسطة اجهزة القطع”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع واصابة 10 أشخاص بحادث سير مروع في النجف) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع واصابة 10 أشخاص بحادث سير مروع في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).