داعش الارهابي يهدد السعودية ويعاهد البغدادي: مثلما فعلنا بالعراق

2019/06/12 | 04:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد تنظيم داعش الارهابي السعودية ملكا وجنودا بالانتاقام مع ذكرى احتلالهم الموصل وفقال في تيتور معاهدا ابو بكر البغدادي بانهم سيجعلون السعودية مثل العراق وبثوا مع التهديد غيديو عن قتل عراقيين امده دقيقتين

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