2019/06/12 | 04:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي ذكرت الانباء أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة بجنوب سوريا وأسقطت عددا منها.وتقع تل الحارة في محافظة درعا، وهي من التلال الاستراتيجية المطلة على هضبة الجولان المحتلة.ولم يذكر مزيدا من التفاصيل، فيما لم يصدر بيان من الجيش الإسرائيلي.وشنت إسرائيل في السنوات الأخيرة مئات الضربات في سوريا ضد أهداف إيرانية وأهداف لحزب الله في سوريا.

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