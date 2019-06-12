ترمب: الأزمة مع إيران تحت السيطرة

2019/06/12 | 04:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء أن الأزمة مع إيران تحت السيطرة.وقال في خطاب توجه فيه إلى أنصاره في أيوا، منتقداً سياسة الإدارة السابقة في ملف إيران:" الإدارة السابقة منحت إيران 150 مليار

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