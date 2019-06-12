الحوثيون يعلنون مقتل أحد قياداتهم البارزة في جبهات القتال باليمن

2019/06/12 | 04:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، مساء الثلاثاء، مقتل أحد قيادييها البارزين في إحدى جبهات القتال باليمن.

وقالت مصادر بوزارة الصحة الخاضعة ل...

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