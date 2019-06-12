أحتفت جمعية الصداقة الصربية العراقية في بلغراد بأصدار الكتاب الادبي العالمي

2019/06/12 | 04:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم الشمسي

أقامت جمعية الصداقة الصربية العراقية في بلغراد وعلى قاعة المركز الصحفي التابع لنقابة الصحفيين الصربيين يوم السبت 8 حزيران 2019 احتفاء كبير لاصدار الكتاب الادبي العالمي " لكي لاننسى " وبحضور الملحق الثقافي لسفارة جمهورية العراق في بلغراد الاستاذ حسام عبد الرزاق سعيد اللامي وعضوة برلمان جمهورية صربيا البروفيسورة د.



نادا كوستيتشن وعدد من الشخصيات الصربية بالاضافة للشعراء والادباء

وعن هذا الاحتفاء تحدث لنا رئيس جمعية الصداقة الصربية العراقية ومنظم الاحتفاء الشاعر الاستاذ صباح سعيد الزبيدي قائلاً

ان في هذا الكتاب تم جمع عدد من النصوص لكتاب وشعراء من مختلف انحاءالعالم حيث كانت تركز النصوص على الألم والوجع الذي اصاب العراقيين بعد حرب 2003 وكذلك العدوان على صربيا عام 1999 حيث ان الحرب على العراق عام 2003 ورثت العراق تركة ثقيلة من القتل والاقتصاد المضطرب والاستقطاب الطائفي وما شاهدة الشعب العراقي من مشاهد الحرب والعنف ، فضلا ً عن انتشار امراض غامضة نتيجة الاسلحة المحرمة التي استخدمتها القوات المشاركة في غزوها للبلاد وخلال العمليات العسكرية التي وقعت في العراق سنة 2003 والتي استمرت من 19 اذار الى1 ايار 2003 وادت الى احتلال العراق عسكرياً

واضاف الزبيدي اشكر جميع المشاركين من مختلف انحاء صربيا والخارج على مشاركتهم في الكتاب وحضور بعضهم حفل الترويج

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