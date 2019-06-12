قراصنة يستولون على حساب نائب عراقي وينشرون كتابا جدليا

2019/06/12 | 05:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف الفتح حسين اليساري، يوم الثلاثاء، عن قرصنة صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فيما بين الهدف من ذلك.

وقال اليساري، انه “يوم أمس تم تهكير الصفحة الخاصة على (فيسبوك)، والهدف من ذلك نشر كتاب مزور، يدعي انه صادر مني اطالب فيه باعادة النظر بقانون رفحاء”.

وبين ان “الكتاب الذي نشر مزور، وانا غير مسؤول عنه ولا توجد لديه هكذا مطالبات، ونشر الكتاب هو لاثارة الراي العام ولاهداف سياسية، يريد البعض اثارتها بهذه المرحلة”.

والكتاب يتمحور بشأن اعادة النظر بقانون رواتب رفحاء المثير للجدل، والتي تطالب جهات عدة الغائه.

ومخيم رفحاء انشئ للاجئين العراقيين بعد حرب الخليج والانتفاضة الشعبانية ويقع قرب الحدود العراقية -السعودية يبعد عن محافظة رفحاء السعودية 20 كم.



ضم المخيم اكثر من 40 الف محتجز خلال المدة 1991 – 2003 بعد غلقه نهائياً، اذ تبنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين حصول المحتجزين على اقامة في دول عديد منها أستراليا والولايات المتحدة وكندا والدنمارك وفلندا والمملكة المتحدة وإيران وهولندا والنرويج والسويد وسويسرا وسوريا.

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