سلاح الجو السوري يتصدى لقصف إسرائيلي بريف درعا

2019/06/12 | 05:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة الأنباء السورية إن الدفاعات الجوية السورية تصدت فجر اليوم الأربعاء لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على مواقع في تل الحارة بريف درعا جنوب البلاد، وأسقطت عددا منها.

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