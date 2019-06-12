ترامب يعين مارينز شارك بغزو العراق قاضيا بمحكمة الاستئناف ترجمة خولة الموسوي

2019/06/12 | 05:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم ترامب تعيين أوزيردين من هاتيسبورغ ، في ولاية ميسيسيبي.الذي كان طيارًا بحريًا شارك بغزو العراق قاضيا بمحكمة الاستئناف وأعلن البيت الأبيض يوم الثلاثاء ترشيح هليل “سول” أوزيردين ، البالغ من العمر 52 عامًا ، لمحكمة الاستئناف في الدائرة الخامسة بالولايات المتحدة.تنظر المحكمة في نيو أورليانز في قضايا من لويزيانا وميسيسيبي وتكساس.تم...

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