توفيق أبو شومر - ملفات غزة السرية (2)

2019/06/12 | 05:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #توفيق_أبو_شومر هكذا كان يُفكر مؤسسو إسرائيل الأوائل:"برهن، بنحاس لافون، وزير الدفاع، عن مكوناته الشيطانية، لقد دبَّر فظائعَ، حالَ دون تنفيذها عدم موافقة قادة الجيش عليها، على الرغم من استعدادهم لتنفيذ الأعمال المتهورة، فقد كان، موشيه دايان مستعدا لسرقة طائرات، وخطف ضباط مسافرين في القطارات، ولكنه جزع من اقتراح، بنحاس لافون، بالنسبة لقطاع غزة!! ، ما لا أغفره لنفسي، امام خالقي، هو إبقاء، بنحاس لافون في منصبه،......

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