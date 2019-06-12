إسرائيل تجمع موسكو وواشنطن في تحالف جديد يحدد مستقبل المنطقة

2019/06/12 | 05:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى إسرائيل جاهدة للتقريب بين روسيا والولايات المتحدة في سوريا وتوحيد الجبهة بما يولد تحالفا جديدا في الشرق الأوسط، يقود المرحلة المقبلة

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