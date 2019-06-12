2019/06/12 | 05:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظافر العاني ….الوهم الأول: ان حكومة طهران ستغلق مضيق هرمز ولسوف يتضرر أمن الطاقة العالمي وامدادات البترول، وسيكون متعذرا على العراق ودول الخليج تصدير نفوطها من خلاله فتنهار اقتصاديات المنطقة .إنها كذبة فلاتصدقوها ، صحيح أن ايران أعلنت اكثر من مرة انها لو تضررت فلن تكون الخاسر الوحيد وعلى جميع دول المنطقة دفع …

التدوينة خمسة أوهام وخمسة دروس عن الصراع الامريكي الايراني ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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