تقرير لمنظمة الصحة العالمية يؤكد ان 50% من الأدويـــة الرئيســـة غيــر متوفــــرة في العراق

2019/06/12 | 05:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفتْ منظمة الصحة العالمية، عن عدم توفر 50% من الادوية الرئيسة في العراق، وفيما اشارت إلى أن النظام الصحي يواجه تحديات تمويل وازمة ادوية مع الحاجة الماسة الى تشريعات للنهوض به، وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتور ادهم رشاد اسماعيل إن “الوضع الصحي في البلاد، يواجه تحديات كبيرة نظرا للظروف الاستثنائية التي مرت...

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