2019/06/12 | 05:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر عشرات المتقاعدين امام هيئة التقاعد العامة وسط العاصمة بغداد، مطالبين اياها بصرف مكافئة نهاية الخدمة وتنظيم آلية توزيع الرواتب التقاعدية.وقال احد المتقاعدين المشاركين في التظاهرة إن “الهيئة قامت بصرف مكافئة نهاية الخدمة لجزء فقط من الجيش السابق المنحل والبالغة 9 ترليون دينار فيما لم يتم صرف هذه المكافئة للبعض منهم”، مبينا انه “قام …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص متقاعدون يتظاهرون امام هيئة التقاعد العامة للمطالبة بصرف مكافئة نهاية الخدمة وكالة الاستقلال.

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